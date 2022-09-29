Скандал вокруг сборной Украины разгорелся уже в первый день турнира 27 сентября в итальянском Монтезильвано. Сборную Украины представляли 13 юношей и 13 девушек.

Однако первые украинские боксеры не вышли на свои бои. Все потому, что их заставляли выступать под нейтральным флагом. Так решили организаторы соревнований после решения Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет россиянин умар кремлев.

Детальнее Сборную Украины по боксу заставили выступать под нейтральным флагом на ЧЕ через россиянина

Все из-за ситуации вокруг президента Федерации бокса Украины. В Международной боксерской ассоциации считают, что главой ФБУ является Владимир Продивус, который в то же время есть вице-президентом IBA. Но Министерство молодежи и спорта Украины таким считает Кирилла Шевченко. Поэтому из-за "вмешательства правительства" в IBA решили отстранить Федерацию бокса Украины от деятельности. Потому и заставили боксеров выступать под нейтральным флагом.

Но украинские боксеры отказались это делать. Поэтому им засчитали технические поражения.

Продивус же после этого заявил, что после его вмешательства сборной Украины разрешили использовать и флаг, и гимн в случае победы.

Однако 29 сентября юниорская сборная Украины по боксу окончательно покинула чемпионат Европы.

"Этот инцидент был умышленно создан агентом ФСБ умаром кремлевым и коллаборантом Владимиром Продивусом, для отбеливания репутации и создания видимости того, что Продивус защищает интересы Украины. Сначала IBA, в которой Владимир Продивус является вице-президентом, приняли этот скандальный запрет, а потом уже он сам выступил в качестве защитника украинских боксеров Наша сборная, Национальный Олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины, Министерство иностранных дел и Федерация бокса Украины выражают свой протест против недопустимых и оскорбительных решений IBA, которые оскверняют честь Украины. Для наших боксеров честь Украины важнее медалей из рук врагов и предателей", – говорится в заявлении Федерации бокса Украины.