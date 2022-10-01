Очільник IBA прокоментував скандал щодо України, який розгорівся на юніорському чемпіонаті Європи. Українських боксерів змусили виступати під нейтральним прапором.

До теми Через скандал з українцями: боксерські федерації вимагають пояснення від росіянина Кремльова

Кре мльов: Спорт поза політикою

"Рада директорів проголосувала за відсторонення національної федерації, а не спортсменів. Своїм рішенням Рада директорів IBA звільнила українських спортсменів від відсторонення і додатково передбачила покриття витрат українських спортсменів на участь в офіційних турнірах IBA.

Вже узгоджено деталі їх участі та використання національної символіки. Я повторюю, що всім боксерам має бути дозволено змагатися під їхнім національним прапором, незважаючи ні на що.

Боксери борються не заради медалей, а щоб представляти свої країни. Спорт поза політикою: де він починається, політика закінчується. IBA тут, щоб захистити кожного боксера, незалежно від політичної ситуації на його батьківщині", – розповів Кремльов.

Також Кремльов закликає різні міжнародні федерації допустити до змагань представників Росії та Білорусі. Він вважає, спортсменів слід тримати трохи далі від політики.

Настав час дозволити всім іншим спортсменам Росії та Білорусі брати участь у всіх офіційних змаганнях зі своїх видів спорту, представляючи свої країни. І МОК, і міжнародні федерації повинні захищати всіх спортсменів, і не повинно бути дискримінації за національністю. Обов’язок усіх нас – тримати спорт і спортсменів подалі від політики. IBA і я особисто готові підтримати таку спільну ініціативу, і я закликаю всіх бути на висоті і залишити наших спортсменів поза політикою,

– сказав росіянин.

Що відомо про очільника IBA