Главный футбольный орган мира не захотел брать на себя ответственность и предпочел не реагировать на дискриминацию прав человека в Катаре, а также призывы отстранить Иран за соучастие в агрессии России против Украины.

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Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь Фатма Самура опубликовали открытое письмо с обращением ко всем 32 участникам Мундиаля в Катаре. В письме Международная федерация футбола отстранилась от политических требований и призвала сконцентрироваться на футболе.

Футбол должен занимать центральное место

"Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе. Мы знаем, что футбол не существует в вакууме, и мы, как и вы, понимаем, что существует много вызовов и затруднений политического характера во всем мире. Но, пожалуйста, не позволяйте затягивать футбол в каждое существующее идеологическое или политическое противостояние.

В ФИФА мы стараемся уважать все мысли и убеждения, не раздавая моральных уроков всему остальному миру.

Одним из величайших преимуществ мира является именно его разнообразие, и если инклюзия что-то означает, это означает уважение этого разнообразия. Ни один народ, культура или нация не "лучше" любых других.

Этот принцип является основой взаимного уважения и недискриминации. И это тоже одна из главных ценностей футбола. Так что, пожалуйста, помним все об этом и пусть футбол занимает центральное место", – говорится в письме Инфантино.

Напомним, недавно УАФ обратилась в ФИФА с требованием дисквалифицировать Иран из ЧМ-2022. Как известно, эта страна имеет отношение к войне в Украине. Иран поставляет в Россию дроны-камикадзе, убивающие мирных жителей.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года. Напомним, что Иран попал в квартет В на Мундиале, где должен сыграть против Англии, США и Уэльса.