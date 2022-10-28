Причиной угроз со стороны ФИФА стали высказывания министра молодежи и спорта Туниса Кемаля Дегиша о возможности роспуска федеральных ведомств по различным дисциплинам. В ФИФА в этом видят угрозы именно Тунисской футбольной ассоциации. Эти заявления были расценены как попытка вмешательства министерства в футбольную ассоциацию.

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ФИФА направила письмо в Тунис, где напомнила о запрещении политического вмешательства в деятельность футбольных ассоциаций.

"В связи с этим мы хотели бы напомнить вам, что ассоциации-члены ФИФА юридически обязаны вести свои дела независимо и без ненадлежащего влияния третьих сторон. Любое несоблюдение этих обязательств может привести к наложению санкций в соответствии с законами ФИФА, включая приостановление деятельности соответствующей ассоциации", – говорится в письме ФИФА.

Если ФИФА таки решит прибегнуть к столь радикальному шагу, то тунисские клубы не будут допущены к международным матчам. Но больше всего от этого пострадает сборная Туниса. Ведь ее отстранят от участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Тунис попал в группу D вместе с Данией, Австралией и Францией.

Иран тоже требуют дисквалифицировать

Следует отметить, что ФИФА сама отреагировала на ситуацию в Тунисе после слов министра. Но пока никак не отреагировала на обращение от активистов из Ирана. Они требуют отстранить Иранскую футбольную ассоциацию от международной деятельности из-за вмешательства властей в футбольные дела. В том числе дисквалифицировать сборную Ирана с ЧМ-2022.

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В качестве примера приводится тот факт, что в Иране женщинам запретили посещать футбольные матчи на стадионе после указания властей. Это то же нарушение, когда власть вмешивается в футбольную деятельность. Кроме того, это не совпадает с ценностями, которые пропагандирует ФИФА, в том числе относительно равенства.

Это обращение к ФИФА подписало немало активистов и поддержали игроки сборной Ирана. Но в ФИФА пока не комментируют это обращение.

ФИФА не впервые дисквалифицирует национальные сборные

Хотя у ФИФА есть немалый опыт дисквалификации национальных ассоциаций и запрет на международные матчи для сборных и клубов. Например, в 2021 году из-за вмешательства властей Чада в работу местной федерации футбола, ФИФА решила дисквалифицировать национальные сборные этой страны от участия в официальных матчах. Тогда же аналогичное наказание получил и Пакистан, где незаконным способом были изменены руководители местной федерации.