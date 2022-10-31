Российский футбольный союз – вслед за кораблем

Спортивные санкции в Россию продолжают усиливаться в разных видах спорта. В футболе с марта клубы и сборные страны-оккупанта не допускают к футбольным соревнованиям.

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Национальную сборную даже дисквалифицировали по отбору на ЧМ-2022. Впрочем, ФИФА и УЕФА до сих пор не исключила РФС из своих организаций. Теперь же УАФ решила обратиться к ним с соответствующим заявлением.

Ассоциация просит главные футбольные организации применить самые жесткие санкции в РФС в виде исключения из состава членов. Причиной не только геноцид украинцев со стороны России, но и готовность местной федерации включить в свой состав клубы с оккупированных украинских территорий.

Иран без чемпионата мира

Также УАФ не забыла и о сборной Ирана. Эту страну раньше потребовали исключить из чемпионата мира , причем сами футболисты сборной и местные активисты. Причиной стало вмешательство властей в дела футбола и постоянное нарушение прав человека.

Наша ассоциация также требует дисквалифицировать Иран по ЧМ-2022. Кроме того, УАФ напомнила, что эта страна причастна и к войне в Украине. Именно иранские дроны-камикадзе, направленные на русских, убивают мирных жителей.

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Напомним, что Иран попал в квартет В на Мундиале, где должен сыграть против Англии, США и Уэльса. Соперниками этой азиатской страны могли бы стать украинцы, однако подопечные Петракова уступили путевку на Мундиаль именно валийям.