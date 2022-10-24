ФИФА получила письмо от иранских активистов, в том числе и футболистов сборной Ирана, в котором требуют отстранить команду от международных матчей. Причиной называют нарушение правил ФИФА, среди которых вмешательство государства в дела футбольной федерации. А также ситуацию внутри страны, охватившей антиправительственные протесты.
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Среди требований – снять с участия в чемпионате мира 2022 года. На этом турнире сборная Иран попала в группу B, где ее соперником стали сборные США и Англии. Третьим соперником могла быть сборная Украины, если бы победила Уэльс в плей-офф квалификации. Но тогда победили валлийцы и именно они попали в эту группу.
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин убежден, что сборную Ирана следует дисквалифицировать. Но не только из-за требований активистов, но и за то, что эта страна поставляет вооружение России, которое используется в войне против Украины. Речь идет о дронах-камикадзе и ракетах.
"В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты. Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное, убивали украинцев. Среди них детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу", – заявил Сергей Палкин.
Следовательно, футбольный клуб Шахтер призвал ФИФА запретить выступление на чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках украинцев.
"Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который убивает как своих лучших людей, так и помогает убивать украинцев. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в Мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем. Такое решение является исторически и спортивно оправданным. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мира – 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта", – убежден Палкин.
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Почему Украина может не заменить Иран в случае дисквалификации
Стоит отметить, что даже в случае дисквалификации сборной Ирана, Украина может и не получить место этой команды. Все потому, что Иран получил место на турнире как представитель Азиатской конфедерации футбола. Украина представляет УЕФА.