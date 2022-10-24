ФИФА получила письмо от иранских активистов, в том числе и футболистов сборной Ирана, в котором требуют отстранить команду от международных матчей. Причиной называют нарушение правил ФИФА, среди которых вмешательство государства в дела футбольной федерации. А также ситуацию внутри страны, охватившей антиправительственные протесты.

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Среди требований – снять с участия в чемпионате мира 2022 года. На этом турнире сборная Иран попала в группу B, где ее соперником стали сборные США и Англии. Третьим соперником могла быть сборная Украины, если бы победила Уэльс в плей-офф квалификации. Но тогда победили валлийцы и именно они попали в эту группу.

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин убежден, что сборную Ирана следует дисквалифицировать. Но не только из-за требований активистов, но и за то, что эта страна поставляет вооружение России, которое используется в войне против Украины. Речь идет о дронах-камикадзе и ракетах.

"В то время как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и иранские ракеты. Уже почти 250 таких дронов атаковали мирные города Украины. Каждый из них был произведен, поставлен иранскими властями, иранские инструкторы и военные непосредственно обучали и руководили запусками дронов, которые уничтожали дома, музеи, университеты, офисы, спортивные и детские площадки, а главное, убивали украинцев. Среди них детей. Детей, также мечтавших посмотреть на свою сборную на чемпионате мира по футболу", – заявил Сергей Палкин.

Следовательно, футбольный клуб Шахтер призвал ФИФА запретить выступление на чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках украинцев.

"Это будет справедливое решение, которое должно привлечь внимание всего мира к режиму, который убивает как своих лучших людей, так и помогает убивать украинцев. Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в Мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем. Такое решение является исторически и спортивно оправданным. Призываю всех приобщиться к давлению на футбольную бюрократию. Достаточно повторять ошибки чемпионата мира – 2018 в России, скрываясь за пустым тезисом об аполитичности спорта", – убежден Палкин.

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Почему Украина может не заменить Иран в случае дисквалификации

Стоит отметить, что даже в случае дисквалификации сборной Ирана, Украина может и не получить место этой команды. Все потому, что Иран получил место на турнире как представитель Азиатской конфедерации футбола. Украина представляет УЕФА.

Если Иран дисквалифицируют, то место этой команды займет другой представитель от Азии. Это может быть сборная ОАЭ. Ведь в этом случае сохранится количество мест от Азии.