Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував рішення Юлії Журавок піти у декретну відпустку. Він вважає, що зараз не найкращий час для цього.

Юлія Журавок хоча і не є ключовою біатлоністкою збірної України, але її рішення президент федерації Володимир Бринзак не прийняв схвально. Про це він розповів у інтерв'ю для XSPORT.ua.

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Критика Бринзака

Раніше дівчина повідомила у соцмережах, що пропустить наступний сезон через народження дитини. Спортсменка не планує ставити крапку на свойї професійній кар'єрі та вже через рік хоче повернутись у розташування збірної.

Таку звістку біатлоністки Бринзак дещо розкритикував. За його словами, Юлія просто може не встигнути повернутися до Олімпіади.

Трохи неправильно все це. Все літо пропахати і ось так восени перед сезоном піти в декрет. Вважаю, що не вчасно це, адже в наступному сезоні Олімпіада, вона може не встигнути повернутися. Але це її життя, її право,

– сказав Бринзак.

Додамо, що у складі збірної України вболівальники більше не побачать Яни Бондар, яка несподівано завершила кар'єру.

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