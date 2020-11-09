Президент ФБУ Бринзак розкритикував декрет української біатлоністки
Президент федерації біатлону України Володимир Бринзак прокоментував рішення Юлії Журавок піти у декретну відпустку. Він вважає, що зараз не найкращий час для цього.
Юлія Журавок хоча і не є ключовою біатлоністкою збірної України, але її рішення президент федерації Володимир Бринзак не прийняв схвально. Про це він розповів у інтерв'ю для XSPORT.ua.
До теми Біатлоністка збірної України Журавок завагітніла і пропустить сезон-2020/2021
Критика Бринзака
Раніше дівчина повідомила у соцмережах, що пропустить наступний сезон через народження дитини. Спортсменка не планує ставити крапку на свойї професійній кар'єрі та вже через рік хоче повернутись у розташування збірної.
Таку звістку біатлоністки Бринзак дещо розкритикував. За його словами, Юлія просто може не встигнути повернутися до Олімпіади.
Трохи неправильно все це. Все літо пропахати і ось так восени перед сезоном піти в декрет. Вважаю, що не вчасно це, адже в наступному сезоні Олімпіада, вона може не встигнути повернутися. Але це її життя, її право,
– сказав Бринзак.
Кар'єра Юлії Журавок: головне
- Журавок розпочала свою кар'єру у 2009 році, а вже через два роки потрапила у лави національної команди.
- Українка не так часто потрапляє у естафетну четвірку через не надто вдалі результати протягом сезону.
- У минулому сезоні біатлоністка з України провела лише одну гонку на етапах Кубка світу, де посіла 68 місце в індивідуальній гонці в Поклюці.
- Тричі Журавок фінішувала на третьому місці на етапах Кубка IBU: двічі в особистих гонках, одного разу – в змішаній естафеті.
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