Береза обещает горячую встречу Палкину и Срне, вспомнив драку с Шуфричем
Источник:"ТаТоТаке"
Почетный президент СК Днепр-1 Юрий Береза прокомментировал выбор Игоря Йовичевича возглавить Шахтер. Он возмущен этим решением.
Береза: Освободим им Донецк, а потом встретимся
Донецкий клуб 14 июля официально объявил о подписании Йовичевича. Хорватский специалист заключил с командой контракт на два года.
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Юрий Береза эмоционально оценил переход наставника Игоря Йовичевича в Шахтер.
Когда думаю об Йовичевиче, мне становится стыдно. Не за себя – за него. Палкин и Срна умело воспользовались некоторыми моментами. Но я за 8 лет войны научился ждать,
– сказал Береза.
Также он пообещал им адскую встречу.
"Я дождусь. Сейчас мы со взводом СК Днепр-1 в Донецкой области. Уволим им Донецк, а потом встретимся. Пусть смотрят ютуб и тренируются (намек на драку Березы с Шуфричем и Верховной Раде)", – добавил почетный президент СК Днепр-1.
Йовичевич "убежал" в Шахтер
- Футбольное сообщество неоднозначно восприняло такое предназначение. Ведь вроде бы Днепр-1 активировал опцию пролонгации тренера еще на один год. А тот все равно взял и бросил команду.
- Днепр-1 выступил с официальным заявлением по поводу перехода Игоря Йовичевича в Шахтер. Клуб обвинил Йовичевича в измене и неуважении, а "горняков" в двойных стандартах.
- Шахтер под руководством Йовичевича готовится к новому сезону в Нидерландах, где сыграют три благотворительных поединка. Их сбор продлится до 30 июля.