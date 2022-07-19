Миколенко представил новую выездную форму Эвертона: яркое видео

Английский Эвертон продолжает подготовку к новому сезону АПЛ. Клуб Виталия Миколенко показал новый комплект формы, в презентации которого принял участие и украинец.

Главная звезда презентации

"Ириски" 19 июля открыл занавес выездного комплекта формы, в котором игроки сыграют в сезоне-2022/2023. Участие в презентации приняли футболисты мужской и женской команды.

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Среди них главную роль доверили Виталию Николенко, который стал лицом презентации, а его фотография стоит в клубных соцсетях.

Новый комплект формы от технического спонсора Hummel выполнен в розовом цвете со вставками из синих ромбов, а шорты синего. Голкиперы будут выступать в черных тонах.

Промо новой формы Эвертона

17 июля Эвертон сыграл в контрольном спарринге против лондонского Арсенала, куда так активно сватают Александра Зинченко. Поединок прошел в США, где к сезону готовится клуб Миколенко.

"Ириски" в первом тайме пропустили два гола и проиграли "канонирам" со счетом 2:0. Мячи забивали Габриэл Жезус и Букайо Сака.

Миколенко появился на футбольном поле в той встрече после перерыва.

Недавно на одной из тренировок Виталий отметился трудовым голом, опубликованным Эвертоном в своем твиттере.

20 июля Эвертон сыграет с клубом MLS – Миннесотой Юнайтед. А уже 29 июля Миколенко встретится с "бывшими". Английский клуб на домашнем стадионе сыграет против киевского Динамо, где будут собраны средства в поддержку Украины.