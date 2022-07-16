Помощь от Николенко
23-летний левый защитник помог благотворительному фонду "Львы на джипе" с закупкой автомобилей для украинских военных. Виталий Миколенко взял на себя все финансовые расходы.
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Футболист сборной Украины приобрел семь пикапов для наших бойцов, уже направившихся на передовую. Фонд занялся их логистикой и подготовкой внедорожников в маскировочном цвете на СТО, чтобы те в хорошем состоянии поехали к ребятам.
Организаторы благотворительного фонда искренне благодарны Николаю за поддержку и помощь.
Спасибо Виталию Николенко за то, что полностью покрыл расходы на автомобили. Из нас: логистика и подготовка авто на СТО,
– говорится в тексте под видео.
Напомним, что с первого дня 2022 года Николай выступает в английском Эвертоне. Но даже такое далекое расстояние не помешает футболисту помогать армии и приближать нашу победу над врагом.
- Виталий вместе с "ирисками" готовится к сезону за океаном. Впереди у команды товарищеская игра против лондонского Арсенала, а по возвращении в Англию благотворительная встреча с киевским Динамо.
- Миколенко впервые сыграет против бывшего родного клуба. Все вырученные от матча деньги пойдут на нужды Украины. Поединок состоится 29 июля.
- После прихода в Эвертон Миколенко успел сыграть 16 матчей и отличиться дебютным голом.