Головна зірка презентації

"Іриски" 19 липня привідкрив завісу виїзного комплекту форми, у якому гравці зіграють у сезоні-2022/2023. Участь у презентації взяли футболісти чоловічої та жіночої команди.

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Серед них головну роль довірили Віталію Миколенку, який став обличчям презентації, а його світлина стоїть в клубних соцмережах.

Новий комплект форми від технічного спонсора Hummel виконаний у рожевому кольорі з вставками з синіх ромбів, а шорти – синього. Голкіпери ж виступатимуть у чорних тонах.

Промо нової форми Евертона

17 липня Евертон зіграв у контрольному спарингу проти лондонського Арсенала, куди так активно сватають Олександра Зінченка. Поєдинок відбувся у США, де до сезону готується клуб Миколенка.

"Іриски" у першому таймі пропустили два голи та програли "канонірам" з рахунком 2:0. М'ячі забивали Габріел Жезус та Букайо Сака.

Миколенко з'явився на футбольному полі у тій зустрічі по перерві.

Нещодавно на одному з тренувань Віталій відзначився трудовим голом, який Евертон опублікував у своєму твітері.

20 липня Евертон зіграє з клубом MLS – Міннесотою Юнайтед. А вже 29 липня Миколенко зустрінеться з "колишніми". Англійський клуб на домашньому стадіоні зіграє проти київського Динамо, де будуть зібрані кошти на підтримку України.