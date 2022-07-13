Миколенко встретится с бывшими

Матч состоится в пятницу, 29 июля, на домашнем стадионе Эвертона, "Гудисон Парк". Начало – в 21:45 по Киеву.

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Благотворительный матч с Эвертоном пройдет под лозунгом Match For Peace. Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных вторжением России в Украину.

Напомним, что за "ирисок" выступает украинец Виталий Миколенко, перебравшийся в АПЛ из Динамо минувшей зимой. Он впервые встретится на поле со своим родным клубом.

Начиная с апреля Виталий является постоянным игроком основного состава "ирисок". Эксзащитник киевского Динамо играет под 19-м номером.

Эвертон занял 16-е место в турнирной таблице АПЛ в ушедшем сезоне. В активе команды 39 пунктов.

В начале июня владелец Эвертона Фархад Мошири в открытом письме болельщикам сообщил, что английский клуб предложил Динамо сыграть товарищеский матч на "Гудисон-Парк". Все вырученные средства будут направлены на помощь Украине.

Любопытно. Динамо начнет новый сезон 20 июля с номинально домашнего матча квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче, который пройдет в польской Лодзи. Ответная встреча состоится через неделю, 27 июля, в Турции.