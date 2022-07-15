Забил в самом лучшем стиле

Прессслужба английского клуба опубликовала видео гола Виталия Миколенко в двусторонней игре в США. Украинец сыграл на перехвате, на рывке оторвался от опекуна и пробил левой из-под соперника.

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Команда эмоционально отреагировала на мяч украинского защитника.

Видео гола Миколенко на тренировке

Напомним, что Николай отказался от отпуска и досрочно вернулся в тренировочный процесс Эвертона. Он такого поступка украинца фанаты будут в восторге. Болельщики "ирисок" поставили в пример защитника сборной Украины.

Любопытно! Миколенко успел отыграть за Эвертон 16 матчей, в которых забил дебютный гол.

Уже 17 июля Эвертон сыграет в товарищеском матче против лондонского Арсенала, куда так активно сватают Александра Зинченко. После возвращения в Англию клуб Миколенко проведет благотворительную встречу с Динамо. где соберут деньги для Украины (29 июля).