65-річний спеціаліст 12 січня покинув збірну України, а вже 14-го числа того ж місяця був призначений головним тренером вірменської національної команди. Довго без роботи Олександр Петраков не пробув.

Цікаво дізнатись Втричі більше, ніж у збірній України: стала відома зарплата Олександра Петракова у Вірменії

21 січня колишній тренер "синьо-жовтих" прибув у Вірменію, щоб взяти участь у невеликій презентації від місцевої федерації футболу.

Петраков починає адаптовуватись до нових умов та гри своєї нової команди.

Петракова презентували у збірній Вірменії: дивіться відео

Дебютувати Петраков на тренерському містку збірної Вірменії в офіційному матчі зможе вже 25 березня. У цей день вірмени зіграють вдома проти Туреччини у кваліфікації Євро-2024.

Також у груповому раунді підопічні українського наставника зіграють проти Хорватії, Уельсу та Латвії. Збірна Вірменії у цій компанії виглядає однією з аутсайдерок групи "D".

Між кваліфікаційними матчами на вірменів чекає товариська зустріч проти Кіпру (28 березня).

До слова. За інформацією ЗМІ, Петраков отримуватиме у збірній Вірменії втричі більше, аніж заробляв в Україні – від 500 до 600 тисяч євро на рік. Натомість на чолі "синьо-жовтих" отримував 120 – 200 тисяч євро за рік. Повідомлялось, що Сергій Ребров, який очолює Аль-Айн, буде наступником Олександра Васильовича в українській збірній.

Розклад матчів збірної Вірменії у кваліфікації Євро-2024