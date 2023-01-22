65-річний спеціаліст 12 січня покинув збірну України, а вже 14-го числа того ж місяця був призначений головним тренером вірменської національної команди. Довго без роботи Олександр Петраков не пробув.
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21 січня колишній тренер "синьо-жовтих" прибув у Вірменію, щоб взяти участь у невеликій презентації від місцевої федерації футболу.
Петраков починає адаптовуватись до нових умов та гри своєї нової команди.
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Дебютувати Петраков на тренерському містку збірної Вірменії в офіційному матчі зможе вже 25 березня. У цей день вірмени зіграють вдома проти Туреччини у кваліфікації Євро-2024.
Також у груповому раунді підопічні українського наставника зіграють проти Хорватії, Уельсу та Латвії. Збірна Вірменії у цій компанії виглядає однією з аутсайдерок групи "D".
Між кваліфікаційними матчами на вірменів чекає товариська зустріч проти Кіпру (28 березня).
Розклад матчів збірної Вірменії у кваліфікації Євро-2024
- 25.03.2023. Вірменія – Туреччина
- 16.06.2023. Уельс – Вірменія
- 19.06.2023. Вірменія – Латвія
- 08.09.2023. Туреччина – Вірменія
- 11.09.2023. Вірменія – Хорватія
- 12.10.2023. Латвія – Вірменія
- 18.11.2023. Вірменія – Уельс
- 21.11.2023. Хорватія – Вірменія