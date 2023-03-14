Первым о том, что Украину могут исключить из совместной заявки на проведение ЧМ-2030, сообщало издание The Athletic. Там указали, что нашу страну планируют заменить на Марокко. Среди причин такого решения:
- война, которая продолжается в Украине,
- уголовные производства против президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко,
- территориальная близость Марокко к Испании и Португалии.
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Уже 14 марта эту информацию подтвердил и журналист Sky Sports Роб Гаррис.
А уже после этого и король Марокко Мохаммед VI в своем послании официально заявил, что его страна присоединилась к заявке Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Украины в заявке нет.
Стран-хозяек ЧМ-2030 выберут на конгрессе ФИФА в 2024 году. На проведение Мундиаля претендуют совместные заявки Греции, Египта и Саудовской Аравии, а также Уругвая, Аргентины, Чили и Парагвая.