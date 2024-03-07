Кто претендует на награду "Гол недели" в Лиге чемпионов: видео выбора УЕФА

В течение 5-6 марта состоялись очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По их результатам пресс-служба УЕФА выбрала четверку лучших забитых мячей, которые претендуют на звание "Гол недели".

В отличие от предыдущей недели, на этот раз матчи были более результативными. В них было забито 12 мячей и некоторые из них выглядели действительно эффектно.

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Лучшие голы недели в ЛЧ

В итоговый список претендентов попали:

Килиан Мбаппе с точным ударом в дальний угол в ворота Реал Сосьедада Мануэль Аканджи с эффектным выстрелом в одно касание после подачи углового против Копенгагена Мохамед Элюнусси, забивший единственный гол Копенгагена в ворота Манчестер Сити после красивой атаки с ассистом пяткой Решающий гол Винисиуса Жуниора против Лейпцига, который вывел Реал в четвертьфинал.

Претенденты на лучший гол недели в ЛЧ: смотрите видео

Проголосовать за самый эффектный гол можно на официальном сайте УЕФА.

Отметим, что по итогам этой недели определились первые участники четвертьфинала Лиги чемпионов в сезоне-2023/2024. Ими стали: ПСЖ, Бавария, Реал и Манчестер Сити. Еще 4 клуба к ним присоединятся в течение 12-13 марта.

. Первые матчи 1/4 финала будут сыграны 9-10 апреля. Жеребьевка состоится 15 марта.