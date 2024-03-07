На відміну від попереднього тижня, цього разу матчі були більш результативними. У них було забито 12 м'ячів і деякі з них виглядали дійсно ефектно.

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Найкращі голи тижня в ЛЧ

До підсумкового списку претендентів потрапили:

Кіліан Мбаппе з влучним ударом в дальній кут у ворота Реал Сосьєдада Мануель Аканджі з ефектним пострілом в один дотик після подачі кутового проти Копенгагена Мохамед Елюнуссі, який забив єдиний гол Копенгагена в ворота Манчестер Сіті після красивої атаки з асистом п'ятою Вирішальний гол Вінісіуса Жуніора проти Лейпцига, який вивів Реал у чвертьфінал.

Претенденти на найкращий гол тижня в ЛЧ: дивіться відео

Проголосувати за найефектніший гол можна на офіційному сайті УЄФА.

Зазначимо, що за підсумками цього тижня визначилися перші учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2023/2024. Ними стали: ПСЖ, Баварія, Реал та Манчестер Сіті. Ще 4 клуби до них доєднаються протягом 12-13 березня.

Довідка. Перші матчі 1/4 фіналу будуть зіграні 9-10 квітня. Жеребкування відбудуться 15 березня.