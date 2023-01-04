За знание в географии ему "двойка": Роналду курьезно ошибся на пресс-конференции – видео

Аль-Наср официально представил Криштиану Роналду. Звездный футболист отличился курьезом уже на первой пресс-конференции в новой команде.

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед перепутал континент, на котором продолжит свою футбольную карьеру. Криштиану Роналду заявил, что будет выступать в Южной Африке.

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Первый конфуз звезды футбола

Интересно, то ли от волнения, то ли когда Саудовская Аравия стала Южной Африкой. Португалец добавил, что он не будет обращать внимание на комментарии других, а просто выполнять свою работу на поле.

Для меня нет ничего ужасного в том, что моя карьера продолжится в Южной Африке. Если честно, меня не интересует мнение других людей на этот счет,

– сказал Роналду.

Конфуз Роналду на пресс-конференции: смотрите видео

Во время пресс-конференции Роналду постоянно повторял, что он уникальный игрок, а его контракт с Аль-Насром тоже уникален.

Криштиану задержится в Саудовской Аравии на 2 года и будет играть под любимым 7-м номером на спине, отобранный у Джалолидин Машарипов, которого уже выставили на трансферный рынок. Все из-за португальца, ставшего 9-м легионером в составе Аль-Насра.

Теперь клубу придется избавиться от двух иностранных футболистов из-за превышения лимита на легионеров.

В Аль-Насри Роналду будет получать 90 миллионов, но его заработок за сезон вырастет до 200 миллионов долларов из-за спонсорских и коммерческих соглашений.

Также в контракте нападающего есть пункт возможного перехода в английский Ньюкасл, если тот по итогам сезона пробьется в Лигу чемпионов.