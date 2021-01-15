Пресс-служба Аталанты опубликовала провокационное фото с украинцем Малиновским
Аталанта в инстаграме выложила разминку хавбеков Алексея Миранчука и Руслана Малиновского перед матчем Кубка Италии с Кальяри.
В аккаунте "бергамаско" появилось видео, где они разминались перед игрой вместе, пишет 24 канал.
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Единственное, что смущает – это подпись. Сотрудники пресс-службы разместили эмодзи флагов России и Украины вместе и поставили между ними плюсик.
Аталанта победила Кальяри: коротко
В матче 1/8 финала Кубка Италии Аталанта переиграла Кальяри (3:1) и пробилась в следующий раунд турнира.
В конце тайма счет открыл российский хавбек Аталанты Алексей Миранчук, а уже в начале второй половины встречи Кальяри удалось сравнять счет.
Но голы Мюриэля и Шутало с разницей в 3 минуты стали фатальными для Кальяри, гости уже ничего не смогли противопоставить "бергамаско" и вылетел из Кубка Италии.
Отметим, что в стартовом составе Аталанты все 90 минут провел украинский хавбек Руслан Малиновский. Такое случилось впервые с 30 сентября, тогда украинец провел все 90 минут на поле в матче Серии А против Лацио (4: 1).
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