В матче 1/8 финала Кубка Италии Аталанта переиграла Кальяри (3:1) и пробилась в следующий раунд турнира.

Аталанта – Кальяри 3:1

Голы: Миранчук, 43, Мюриэль, 61, Шутало, 64 – Сотто, 55

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В конце тайма счет открыл российский хавбек Аталанты Алексей Миранчук, а уже в начале второй половины встречи Кальяри удалось сравнять счет.

Но голы Мюриэль и Шутало с разницей в 3 минуты стали фатальными для Кальяри, гости уже ничего не смогли противопоставить "бергамаско" и вылетел из Кубка Италии.

Отметим, что в стартовом составе Аталанты все 90 минут провел украинский хавбек Руслан Малиновский. Такое случилось впервые с 30 сентября, тогда украинец провел все 90 минут на поле в матче Серии А против Лацио (4:1).

В нынешнем сезоне Малиновский забил 1 мяч и сделал 3 ассиста в 17 матчах за Аталанту.

Аталанта – Кальяри видеообзор