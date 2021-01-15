Аталанта в інстаграмі виклала розминку хавбеків Олексія Міранчука і Руслана Маліновського перед матчем Кубка Італії з Кальярі.

В акаунті "бергамаско" з'явилося відео, де вони розминалися перед грою разом, пише 24 канал.

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Єдине, що бентежить – це підпис. Співробітники пресслужби розмістили емодзі прапорів Росії та України разом і поставили між ними плюсик.

Аталанта перемогла Кальярі: коротко

У матчі 1/8 фіналу Кубка Італії Аталанта переграла Кальярі (3:1) і пробилася в наступний раунд турніру.

У кінцівці тайму рахунок відкрив російський хавбек Аталанти Олексій Міранчук, а вже на початку другої половини зустрічі Кальярі вдалося зрівняти рахунок.

Але голи Мюріеля і Шутало з різницею в 3 хвилини стали фатальними для Кальярі, гості вже нічого не змогли протиставити "бергамаско" і вилетіли з Кубка Італії.

Зазначимо, що в стартовому складі Аталанти всі 90 хвилин провів український хавбек Руслан Маліновський. Таке трапилося вперше з 30 вересня, тоді українець провів всі 90 хвилин на полі в матчі Серії А проти Лаціо (4:1).