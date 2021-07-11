Представлена форма сборной Украины на Олимпийские игры в Токио
11 июля 2021 , 20:18Читати новину українською
Источник:НОК Украины
НОК Украины официально представил парадную форму сборной на Олимпийские игры-2020 в Токио. В форме украинские спортсмены выйдут на церемонию открытия и закрытия Олимпиады в Токио.
Парадная форма Украины
Производитель одежды для сборной Украины на Олимпиаде-2020 – компания Peak. Каждый спортсмен получит 50 единиц одежды.
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Форма сборной Украины была представлена в эфире телеканала UA: Первый. Форму представили на церемонии проводов сборной Украины на Олимпийские игры.
- Украину на летней Олимпиаде в Токио представят 158 олимпийцев. К сожалению, игры в Токио пропустят Олег Верняев, Дмитрий Чумак и Евгений Барабанов. Последних двоих обвинили в допинге.
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