Несмотря на влияние всемирной пандемии и существенные изменения спортивного календаря, в частности перенос Игор с 2020 на 2021 год, украинские спортсмены преодолевали жесткий квалификационный отбор, борясь право представлять страну в соревнованиях сильнейших атлетов планеты.

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Украина на главном спортивном форуме четырехлетия будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). Наши спортсмены выступят в:

бадминтоне,

боксе,

борьбе свободной (и женской) греко-римской,

тяжелой атлетике,

велоспорте (шоссе, трек, маунтинбайк),

гребле академической,

гребле на байдарках и каноэ (гребном слаломе),

гимнастике спортивной,

гимнастике художественной,

дзюдо,

каратэ,

конном спорте,

легкой атлетике,

плавании,

плавании артистической,

стрельбе из лука,

стрельбе пулевой,

прыжках в воду,

прыжках на батуте,

современном пятиборье,

теннисе,

теннисе настольном,

триатлоне,

фехтовании.

С поименным составом Олимпийской сборной Украины можно ознакомиться по ссылке:

Игры XXXII Олимпиады в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

С целью сохранения здоровья наших олимпийцев и с учетом жестких требований ковид-протокола Оргкомитета Токио-2020, традиционную шествие сборной, которое предшествует отъезду команды на Игры, заменит четырехчасовой телемарафон, который состоится в воскресенье, 11 июля в прямом эфире официального транслятора Олимпийских игр в Токио в Украине – телеканала "UA: Первый", начиная с 17.00.