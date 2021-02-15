Компания Adidas и УЕФА представили дизайн мяча, которым сыграют в финале Лиги чемпионов

Дизайн мяч разработала компания Adidas. Дизайн разработан к 20-летию модели Starball и является отсылкой к прошлым ярким финалам турнира. Каждая плитка соответствует отдельному финальному матчу и содержит элементы дизайна предыдущих финалов. А на тонких красных полосках – город и год финального матча.

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Новый мяч получил имя Adidas Finale Istanbul 21. Именно в Стамбуле состоится финал Лиги чемпионов. Главный матч примет Олимпийский стадион Ататюрка 29 мая 2021 года.

Отметим, что именно здесь должен быть финал 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса и введенного карантина, финальный этап Лиги чемпионов сыграли в Лиссабоне.

Мячом с новым дизайном будут сыграны все матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов. Первые матчи состоятся уже во вторник, 16 февраля. Первыми сыграют Барселона – ПСЖ и РБ Лейпциг – Ливерпуль. Их матчи начнутся в 22:00.

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