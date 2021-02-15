Лига чемпионов сезона-2020/2021 восстановится огненной битвой Лейпцига и Ливерпуля. Кто фаворит противостояния 1/8 финала Лиги чемпионов – читайте далее в материале.

Из-за карантин Лейпциг не сможет принять Ливерпуль в Германии. УЕФА перенес поединок в Будапешт.

К теме УЕФА перенес три матча Лиги чемпионов и Лиги Европы

Наставнику Ливерпуля Юргену Клоппу будет противостоять его 33-летний земляк Юлиан Нагельсман, которого называют новым Клоппом. Сам Клопп с Лейпцигом не встречался.

Он покинул Германию в 2015 году еще до выхода этой команды в Бундеслигу. Однако в представлении Лейпциг не нуждается. В прошлом сезоне "быки" дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а в нынешнем оставила без плей-офф Манчестер Юнайтед.

Лейпциг – Ливерпуль прогноз Favbet на 1/8 финала Лиги чемпионов

Несмотря на то, что Ливерпуль сильно лихорадит в 2021 году, букмекеры все равно считают "мерсисайдцев" фаворитами игры. Не мешает статусу Ливерпуля и три подряд поражения в чемпионате Англии. Коэффициент на то, что Ливерпуль победит Лейпциг в основное время игры – 2,35.

Лейпциг спокойно можно назвать экспертом по английским командам. В сезоне 2019/2020 "быки" в 1/8 финала выбили Тоттенхэм, а, как было сказано выше, в этом сезоне преодолели Манчестер Юнайтед.

Коэффициент на то, что Лейпциг победит Ливерпуль в первой игре – 3. Если же поединок завершится ничьей – коэффициент 3,60.

Уже сейчас букмекеры назвали своего фаворита на выход в четвертьфинал. На то, что Ливерпуль преодолеет Лейпциг коэффициент 1,40. В то же время шансы немецкого клуба выйти в четвертьфинал оценены коэффициентом 3,15.

Следует обратить внимание, что Ливерпуль пропускает голы уже семь матчей подряд. Проблемы "мерсисайдцев" в обороне известны всем. Следовательно, можно попробовать рискнуть и сделать ставку на тотал голов Лейпцига больше 1,5. Коэффициент на такой результат – 2,29.

Хотя у Ливерпуля есть проблемы в защите, но в нападении "красных" играют футболисты мирового класса. Поэтому следует ожидать голов и от команды Клоппа. Поэтому, вполне логично сделать ставку на тотал голов больше 3 с коэффициентом 2,08.

Поединок Лейпциг – Ливерпуль состоится во вторник, 16 февраля. Начало в 22:00.