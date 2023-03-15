Вице-президент Федерации фехтования России сделал фото с флагом "z" в окружении врага на Донбассе

Международная федерация фехтования вообще сошла с ума. Она допустила россиян и белорусов к соревнованиям, когда в Украине продолжается война.

Все началось с того, что в начале 2023 года Международный олимпийский комитет предложил вернуть спортсменов из России и Беларуси в международные соревнования и даже речь шла об Олимпиаде-2024 в Париже.

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Российская федерация фехтования финансирует войну в Украине

Теперь "ноги дошли" до Международной федерации фехтования, первой последовавшей плохой пример с МОК. Российских и белорусских фехтовальщиков допустили к международным соревнованиям.

Цивилизованный мир пришел в ужас от услышанного решения. Исключением не стала украинская сторона. Одной из первых на это отреагировала титулованная Ольга Харлан.

Однако появились еще одни шокирующие кадры, подтверждающие, что спорт не вне политики, как об этом утверждают в России.

Вице-президент Федерации фехтования России и председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев съездил на Донбасс, где встретился с оккупантами. Представитель российского фехтования к тому же еще и сделал фото с флагом с буквой "z", которой враг обозначает свою военную технику, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.

Для меня это уже девятая поездка, и я очень благодарен всем, кто помогал в очередном собрании. Уже год община неравнодушных нижегородцев регулярно помогает нашим воинам и гражданскому населению на Донбассе. Мы будем поддерживать их столько, сколько потребуется, потому что своих не бросаем и верим в нашу победу,

– заявил Лавричев.

Эта поездка была еще 23 февраля. Лавричев приехал в российские военные не с пустыми руками. Представитель спорта вражеской страны привез продукты, лекарства. оборудование и автомобильная техника.

И что скажут в Международные федерации фехтования? Как после этого можно допускать к международным соревнованиям русских и белорусских фехтовальщиков?