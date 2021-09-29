Правительство выплатит деньги олимпийцам, которые были близки к медалям на Олимпиаде-2020

Аж 25 украинских спортсменов остановились в нескольких шагах от наград Олимпийских игр в Токио. Денежные вознаграждения получат олимпийцы, занявшие 4-6 места.

В Украине отметили олимпийцев

Украинские олимпийцы, которые остановились в топ-6, получат вознаграждения за свои высокие достижения в Токио. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об этом на очередном заседании правительства, которое состоялось в среду, 29 сентября.

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25 спортсменов, занявших 4-6 места, и их тренеры получат денежные вознаграждения от государства.

за 4 место – 200 тысяч гривен

за 5 место – 140 тысяч гривен

за 6 место – 100 тысяч гривен

Отдельным направлением является поддержка спорта больших достижений. В частности, олимпийской сборной Украины. Мы считаем необходимым поддержать наших олимпийцев, которые достойно соревновались, но не получили призовые места. Те спортсмены, которые заняли 4, 5 или 6 места в Токио, также получат денежное вознаграждение от государства,

– сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль добавил, что наставникам, которые готовят наших спортсменов к зимней Олимпиаде, будет назначено 12 стипендий в размере более 40 тысяч гривен. Премьер-министр подытожил, что развитие спорта в Украине является одной из важных задач власти.