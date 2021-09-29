В Украине отметили олимпийцев
Украинские олимпийцы, которые остановились в топ-6, получат вознаграждения за свои высокие достижения в Токио. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил об этом на очередном заседании правительства, которое состоялось в среду, 29 сентября.
Стоит прочитать Уникальная Олимпиада-2020 глазами украинской борчихи Оксаны Ливач: эксклюзив
25 спортсменов, занявших 4-6 места, и их тренеры получат денежные вознаграждения от государства.
- за 4 место – 200 тысяч гривен
- за 5 место – 140 тысяч гривен
- за 6 место – 100 тысяч гривен
Отдельным направлением является поддержка спорта больших достижений. В частности, олимпийской сборной Украины. Мы считаем необходимым поддержать наших олимпийцев, которые достойно соревновались, но не получили призовые места. Те спортсмены, которые заняли 4, 5 или 6 места в Токио, также получат денежное вознаграждение от государства,
– сказал Шмыгаль.
Также Шмыгаль добавил, что наставникам, которые готовят наших спортсменов к зимней Олимпиаде, будет назначено 12 стипендий в размере более 40 тысяч гривен. Премьер-министр подытожил, что развитие спорта в Украине является одной из важных задач власти.
- Напомним, что на Олимпиаде в Токио наши олимпийцы получили 19 наград. Одна из золотая, которую получил борец греко-римского стиля Жан Беленюк.
- А вот наши паралимпийцы принесли гораздо больше медалей – 98 (24 золотые, 47 серебряных и 37 бронзовых). Паралимпиаду в Японии разорвали украинские пловцы – 43 медали, а 24 раза поднимались на пьедестал легкоатлеты из Украины.