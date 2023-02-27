Франция выделит финансовую помощь украинским спортсменам для подготовки к Олимпиаде-2024

Министерство спорта Франции профинансирует подготовку украинских спортсменов к Олимпийским играм-2024, которые будет принимать Париж. С соответствующим заявлением выступила министр спорта Амели Удеа-Кастера.

Террористические войска Российской Федерации разрушили более сотни объектов спортивной инфраструктуры Украины. Из-за отсутствия условий подготовки к соревнованиям, а также постоянной угрозы жизни, украинские атлеты вынуждены были уехать за границу.

Читайте также Применены на 50 лет: Зеленский ввел санкции против членов МОК от России

Франция поддержит украинских спортсменов

Понятно, что Украина не может полностью профинансировать проживание и тренировку своих атлетов. Руку помощи в этой ситуации протянула Франция – хозяйка Игр-2024.

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера сообщила, что правительство ее страны выделит 1 миллион евро на помощь украинским спортсменам в подготовке к Олимпиаде и Паралимпиаде в следующем году в Париже.

"Мое министерство собирается выделить конкретную помощь в размере 1 миллиона евро, чтобы украинская делегация, которая едет на эти Олимпийские и Паралимпийские игры, была как можно лучше подготовлена.

Мы хотим, чтобы Украина была представлена как можно лучше. Мы определим лучший способ сделать эту помощь максимально эффективной", – заявила министр спорта.

Ее заявление прозвучало на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Амели Удеа-Кастера повторила свое сомнение относительно разрешения российским и белорусским спортсменам участвовать под нейтральным флагом в Париже 2024 года.

В пятницу, 24 февраля, Удеа-Кастера посетила Stade Couvert Arena в Львове, где встретилась с украинскими спортсменами, находившимися во Франции после бегства из родной страны после войны.