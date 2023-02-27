К лицам, на которых наложили санкции, присоединились еще четыре представителя Международного олимпийского комитета по России. В санкционный список вошли: Елена Исинбаева (легкоатлетка), Александр Попов (пловец), Виталий Смирнов (президент Олимпийского комитета РФ) и Шамиль Тарпищев (теннисист).

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Новые санкции против России

Исинбаева и Тарпищев являются действующими членами МОК, а Смирнов и Попов – почетными.

Против всех применены санкции на долгие 50 лет. В них введены экономические ограничения (блокирование активов и вывод капиталов), аренде госимущества, им запрещено пересекать границу с Украиной и приобретать в собственность земельные участки и другие полученные санкции.

Министерство иностранных дел должно уведомить о санкциях по данным четырех представителей МОК компетентные органы Европейского Союза, США и других государств.

Наиболее титулованной из этой когорты является Елена Исинбаева, которая в 2004 и 2008 годах становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом. В Лондоне-2012 российская легкоатлетка завоевала олимпийскую "бронзу". Устанавливала мировой рекорд на соревнованиях на открытом воздухе (2009).

Напомним, что МОК хочет усидеть на двух стульях – быть хорошими для Украины, но и не обидеть Россию. В Комитете рассматривают все варианты, как вернуть в международные соревнования спортсменов из стран-агрессоров России и Беларуси. Даже говорилось об Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже. Хотя и в настоящее время в некоторых видах спорта выступают атлеты этих террористических государств.

Отметим! 25 февраля Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Он помешает врагу обходить предыдущие ограничения, уже наложенные.