Терористичні війська Російської Федерації зруйнували більше сотні об'єктів спортивної інфраструктури України. Через відсутність умов для підготовки до змагань, а також постійної загрози життю, українські атлети змушені були виїхати за кордон.

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Франція підтримає українських спортсменів

Зрозуміло, що Україна не може повною мірою профінансувати проживання та тренування своїх атлетів. Руку допомоги в цій ситуації простягнула Франція – господарка Ігор-2024.

Міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера повідомила, що уряд її країни виділить 1 мільйон євро на допомогу українським спортсменам у підготовці до Олімпіади та Паралімпіади наступного року в Парижі.

"Моє міністерство збирається виділити конкретну допомогу в розмірі 1 мільйона євро, щоб українська делегація, яка їде на ці Олімпійські та Паралімпійські ігри, була якомога краще підготовлена.

Ми хочемо, щоб Україна була представлена якнайкраще. Ми визначимо найкращий спосіб зробити цю допомогу максимально ефективною", – заявила міністерка спорту.

Її заява прозвучала на річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Амелі Удеа-Кастера повторила свій сумнів, щодо дозволу російським і білоруським спортсменам брати участь під нейтральним прапором у Парижі 2024.

У п’ятницю, 24 лютого, Удеа-Кастера відвідала Stade Couvert Arena у Льєвені, де зустрілася з українськими спортсменами, які перебували у Франції після втечі з рідної країни після війни.