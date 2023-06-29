Полный бан для россиян: спортсменам из страны-террористки запретили соревноваться в Чехии

Правительство Чешской Республики приняло судьбоносное решение в отношении российских спортсменов. Теперь они не появятся на территории союзника Украины.

Несмотря на попытки Международного олимпийского комитета легализовать атлетов из России и Беларуси, многие государства демонстрируют здравый смысл. В среду, 28 июня, правительство Чехии приняло важное решение в отношении российских спортсменов.

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Решительный шаг Чехии

Согласно постановлению правительства, российским атлетам запрещено участвовать в индивидуальных и командных состязаниях на территории Чешской Республики. Кроме того, чешским спортсменам и тренерам запретили соревноваться в турнирах, проводимых Россией.

Эти ограничения относятся ко всем видам спорта без исключения. Распространяется ли запрет на белорусских спортсменов – не сообщается.

Напомним, что ранее Олимпийский комитет Чехии призвал не допустить атлетов из России и Беларуси к участию в Олимпиаде-2024. Спортивные санкции и ограничения в отношении стран-террористов должны продолжаться до завершения агрессии против Украины.

. Ранее чешским хоккеистам, играющим в российской Континентальной хоккейной лиге, запретили играть за сборную. Так что санкционная удавка для России усиливается.