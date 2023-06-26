В комитете молодежи и спорта были рассмотрены некоторые важные вопросы. В частности, они касались отстранения "нейтральных" спортсменов от соревнований.

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Испания смогла – теперь очередь Франции

Об этом сообщил олимпийский чемпион, а ныне депутат Жан Беленюк. По его словам, было принято решение рекомендовать Верховной Раде Украины одобрить обращение к лидерам и парламентам иностранных государств по ограничению въезда на их территорию российским и белорусским спортсменам и спортивным делегациям. В частности, обратиться к Президенту Франции Эмануэлю Макрону, который может оказать решающее влияние на присутствие атлетов из стран-террористок на Олимпиаде, которая состоится в Париже.

Стоит отметить, что Испания не предоставила визы спортсменам РФ и РБ для участия в молодежном чемпионате Европы по спортивной борьбе, и это очень хороший пример для других стран, в том числе для Франции,

– говорится в сообщении Беленюка.

Также комитет предложил парламенту утвердить предложения по применению персональных санкций в отношении представителей спортивных организаций России и Беларуси, которых "нейтральными" назвать очень сложно.

Речь идет об Аркадии Дворковиче (президенте Международной шахматной федерации), Максиме Агапитове (президенте федерации тяжелой атлетики России), Владимире Ешееве (президенте Федерации стрельбы из лука) и многих других. Надеемся, что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержит нашу инициативу и рекомендует народным депутатам во время одного из очередных заседаний поддержать соответствующее постановление,

– отметил украинский чемпион.

Третьим пунктом результата заседания Жан назвал инициирование увеличения с 10 до 30 премий для награждения большего количества молодых граждан Украины, которые с оружием в руках защищают независимость и территориальную целостность Украины.

Очень хочется верить, что уважаемый Эммануэль Макрон и другие лидеры государств, наконец, примут правильное решение. Ведь игнорировать призывы россиян ехать на Олимпиаду на танках не подходит лидерам могущественных стран. А пока ждем реакции.