Алиев: Нужно быть мужчиной

Экс-игрок Динамо рассказал, как он поступил бы на месте Селезнева. Он подчеркнул, что разобрался бы с журналистом "по-мужски".

Стоит внимания Если бы Селезнев был умнее, то нашел бы Сенькива и дал ему "прикурить", – защитник Динамо

Пиарится за счет Сели. Его привел Панков. Вот это записывать. Позорная крыса. Зачем ты записываешь? Ты мужик, ты написал, выставил. Ну приди скажи Жеке. Сейчас угрожаешь. Против Жеки возбудили уголовное дело. Для чего это? Что же ты тогда обо*рался перед ним?,

– сказал Александр.

Алиев заявил, что в подобной ситуации он отлупил бы представителя прессы. К тому же заставил бы его просить прощения перед всей страной.

"Я приехал бы, отбил бы голову и все. Я бы не разговаривал с ним. Что у меня мало друзей, которые не смогут его найти? Он же не будет сидеть прятаться в подъезде, в квартире. Приехал бы, прежде всего отбил бы голову, и записал, чтобы он попросил прощения перед всей страной. Что был не прав. Нужно быть мужчиной", – подчеркнул экс-футболист.

Скандал между Селезневым и Сенькивым: главное