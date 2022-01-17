Попов: это была провокация

По мнению Дениса Попова, журналист ютуб-канала "ТаТоТаке" Сеньков спровоцировал Селезнева. Футболист Динамо считает, что это подлый поступок от журналиста.

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"Как я понял, то это была провокация. Я видел видео, где человек идет и снимает землю, а звук записывается. Это неправильно, по-крысиному. Чего хотел этот журналист достичь? Кому лучше сделал? Сейчас подключилась полиция ", – сказал Попов.

Селезнев угрожал Сенькову по телефону. По словам Попова, футболисту Миная нужно было найти журналиста и дать ему "прикурить", чтобы никто не видел.

Если бы Селя был умнее, то он бы приехал, нашел бы его (Сенькова, – 24 канал) сам и где-то ему дал "прикурить", чтобы никто не слышал и не видел. А вот этот звонок был лишним. Нужно было немного умнее сделать это и все,

– сказал Попов.

Что известно о скандале с Селезневым