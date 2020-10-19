Бывший вице-президент футбольного клуба "Говерла" Александр Шуфрич назвал позором радость некоторых украинцев после поражения Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) американцу Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

По словам Шуфрича-младшего в твиттере, Ломаченко вернется сильнее и объединит пояса.

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Реакция части наших людей на поражение Василия Ломаченко – это позор всей Украины. Украинский боксер вернется сильнее и объединит пояса. Он просто дал Лопесу их на время, чтобы потом забрать все. Пусть тот не привыкает,

– написал он.

Ломаченко – Лопес: главное о бое

Бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.