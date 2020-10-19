Колишній віцепрезидент футбольного клубу "Говерла" Олександр Шуфрич назвав ганьбою радість деяких українців після поразки Василя Ломаченка (14-2, 10 КО) американцеві Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО).

За словами Шуфрича-молодшого у твітері, Ломаченко повернеться сильніше і об'єднає пояси.

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Реакція частини наших людей на поразку Василя Ломаченка – це ганьба всієї України. Український боксер повернеться сильніше і об'єднає пояси. Він просто дав Лопесу їх на час, щоб потім забрати все. Нехай той не звикає,

– написав він.

Ломаченко – Лопес: головне про бій

Бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Після поразки промоутер Ломаченка Боб Арум звинуватив одного з суддів у некомпетентності. Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й. Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.