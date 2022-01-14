Недавно в британских СМИ появилась информация, что нет никакой ясности относительно того, выйдет ли Хэмилтон на первую гонку сезона-2022 в Бахрейне.

Узнайте больше Льюис Хэмилтон может завершить карьеру, – СМИ

Вероятной причиной окончания карьеры Хэмилтона в Формуле-1 называют результат последней гонки сезона-2021. Льюис на последнем круге гран-при Абу-Даби проиграл Ферстаппену.

Дирекция гонки приняла сомнительные решения, которые помогли Максу опередить Хэмилтона и впервые в карьере стать чемпионом мира.

Международная автомобильная федерация расследует инцидент на гран-при Абу-Даби и обнародует окончательное решение перед первой гонкой сезона-2022.

Вольфф: Хэмилтону очень сложно

Исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф прокомментировал затянувшееся молчание Хэмилтона, который не дает интервью.

"Какие бы препятствия перед ним ни возникали, он всю свою жизнь знал о том, что отвечать на это надо действиями на трассе. Но сейчас ему очень сложно – если он не сумел лучше понять то, что правильно, а что нет. Скажем так, на осознание подобных вещей просто нужно время", – заявил Вольфф.

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Также он прокомментировал слухи об окончании карьеры британца.

Я очень надеюсь, что мы снова увидим Льюиса. Он самая важная часть нашего спорта. Если лучший гонщик Формулы-1 решит закончить карьеру из-за возмутительных судейских решений, это станет позором для всей Формулы-1,

– резюмировал Вольфф.