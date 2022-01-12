Корреспондент Sky Sports Крейг Слейтер сообщил, что пилот Mercedes, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон пока не определился с тем, продолжит ли он карьеру.
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"По состоянию на сегодня, за 69 дней до первых гонок сезона в Бахрейне, ясности нет. Я разговаривал с высокопоставленными источниками, близкими к Хэмилтону, и они не знают, выйдет ли он на старт первой гонки сезона", – сказал Слейтер.
Также по словам журналиста, чем дольше ФИА будет тянуть с выводами по ситуации на последнем круге в Абу-Даби, тем меньше шансов, что мы увидим Хэмилтона на старте следующего года. Именно такое положение дел на сегодня по словам источника, который знаком с ситуацией.
Невероятная развязка сезона в Формуле-1
- Нидерландский пилот Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды Red Bull впервые в карьере стал чемпионом мира.
- Судьба титула определилась на последнем круге. Благодаря аварии Николаса Латифи Ферстаппен подъехал к Хэмилтону и благодаря более свежей резине обогнал Хэмилтона.
- Mercedes после завершения гран-при Абу-Даби пытался опротестовать результаты гонки, однако в Формуле-1 подтвердили, что чемпионом стал пилот Red Bull.
- При этом Mercedes будет праздновать победу в Кубке конструкторов. Для команды это восьмой Кубок конструкторов подряд.
- Для Хэмилтона это могло бы быть восьмое чемпионство. Он был за шаг до того, чтобы побить рекорд немца Михаэля Шумахера по общему числу титулов.