Повторил достижение легенды

Уже к десятой минуте встречи счет в матче был 0:2 в пользу гостей из Нидерландов. Два гола в активе нападающего Аякса Себастьяна Алле. Однако на этом форвард не остановился.

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Во втором тайме 27-летний футболист забил еще дважды и довел счет матча до разгромного 1:5. Также одним голом в футболке нидерландского клуба отличился Стивен Бергейс. За португальцев гол престижа забил Жуан Паулу Диаш Фернандеш.

Алле впервые сыграл в самом престижном клубном турнире Европы да еще и отметился покером (четыре гола). Ему удалось повторить достижение легендарного Марко ван Бастена, который в 1992 году оформил четыре гола в футболке Милана в своем первом матче в турнире.

Благодаря такой результативности Аякс с первого тура захватил лидерство в группе С, опередив дортмундскую Боруссию, Бешикташ и все тот же Спортинг.