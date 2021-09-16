Повторив досягнення легенди

Вже до десятої хвилини зустрічі рахунок у матчі був 0:2 на користь гостей із Нідерландів. Два голи в активі нападника Аякса Себастьяна Алле. Однак на цьому форвард не зупинився.

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