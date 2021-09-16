Повторив досягнення легенди Вже до десятої хвилини зустрічі рахунок у матчі був 0:2 на користь гостей із Нідерландів. Два голи в активі нападника Аякса Себастьяна Алле. Однак на цьому форвард не зупинився. Дивіться такожЗірка Боруссії Беллінгем поцілував Голанда у прямому ефірі після матчу Ліги чемпіонів: відео У другому таймі 27-річний футболіст забив ще двічі та довів рахунок матчу до розгромного 1:5. Також одним голом у футболці нідерландського клубу відзначився Стівен Бергейс. За португальців гол престижу забивЖуан Паулу Діаш Фернандеш. Алле вперше зіграв у найпрестижнішому клубному турнірі Європи та ще й відзначився покером (чотири голи). Йому вдалось повторити досягнення легендарного Марко ван Бастена, який у 1992 році оформив чотири голи у футболці Мілана у своєму першому матчі у турнірі. Завдяки такій результативності Аякс із першого туру захопив лідерство у групі С, випередивши дортмундську Боруссію, Бешикташ та все той же Спортинг. Алле виступає за нідерландський клуб із січня 2021 року, перейшовши із англійського Вест Хема. У новому сезоні-2021/2022 нападник вже провів 6 матчів, у яких відзначився 8 голами та одним асистом. Свій наступний матч у Лізі чемпіонів Аякс зіграє вдома проти Бешикташу (28 вересня). Спортинг – Аякс відеоогляд матчу