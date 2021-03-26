Британский боксер Диллиан Уайт в ночь с 27 на 28 марта попытается отомстить россиянину Александру Поветкину за поражение. Что прогнозируют букмекеры – далее в материале.

Первый бой в конце лета 2021-го развивался в пользу Уайта. Британец дважды в четвертом раунде отправил Поветкина в нокдаун. Казалось, что Уайт легко выигрывает бой.

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Однако Поветкин сумел ошеломить Уайта в следующей трехминутке. Британец пропустил тяжелый удар и больше не смог подняться – нокаут.

Дата реванша дважды переносилась. Сначала боксеры должны были встретиться в конце осени. Однако Поветкин попал в больницу из-за коронавируса и бой не состоялся.

Второй раз бой должен был состояться в начале 2021 года, однако дату сместили на 27 марта.

Александр Поветкин – Диллиан Уайт прогноз Favbet

В первом бою Поветкину удалось завоевать титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе. Победитель реванша в будущем сможет встретиться с действующим чемпионом, которым сейчас является Тайсон Фьюри.

Перед поединком боксеры прошли официальную процедуру взвешивания. Вес Уайта составил 112 килограммов, что на 8 больше, чем у Поветкина.

The first fight ended in ??????????? fashion.



What does tomorrow's rematch have in store? #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/uuyC2QM3cd — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 26, 2021

Как и в первом поединке, букмекеры считают Уайта фаворитом. Победу британского боксера оценивают коэффициентом 1,26.

Диллиан Уайт обещает нокаутировать Поветкина. Победу нокаутом британца оценивают коэффициентом 1,66.

Поветкин второй раз является андердогом противостояния. Шансы победить россиянина оценили коэффициентом 3,95. Если же Поветкин снова нокаутирует Уайта – коэффициент 4.

Вместе с тем в Favbet предлагают сделать ставку, что кто-то и из боксеров выиграет по очкам. Победу Уайта решением судей оценивают коэффициентом 4. Если же идентичной победы добьется Поветкин – коэффициент 19. Ничья в поединке оценена коэффициентом 26.

Бой Александр Поветкин – Диллиан Уайт состоится в Гибралтаре. Начало поединка около полуночи по киевскому времени.