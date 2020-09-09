Российский боксер Александр Поветкин высказался о массовых протестах, которые всколыхнули Беларусь. Временный чемпион мира по версии WBC видит постороннее влияние на ситуацию в Беларуси и считает, что кто-то хочет поссорить "братские народы".

В интервью ютуб-каналу Metametrica Поветкин сравнил ситуацию в Беларуси с Революцией Достоинства в Украине.

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Наверное, они кем-то созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье-то вмешательство есть. Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции – брат против брата шел, отец против сына,

– сказал 41-летний боксер.

Надеюсь, Лукашенко все удержит

Олимпийский чемпион 2004 года надеется, что президенту Беларуси Александру Лукашенко удастся взять ситуацию под контроль.

Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой,

– заявил Поветкин.

Поветкин рассказал, что был в Беларуси и страна произвела на него хорошее впечатление. Он сравнил Беларусь с СССР, в котором, по его мнению, было очень много хорошего.

"Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного кипиша. Пьяных особо не видел. Как там чистенько, какие там колхозы, огороды. В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю", – рассказал Поветкин.

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Что известно о Поветкине? На профессиональном ринге провел 39 боев и одержал 36 побед. В его пассиве два поражения – Владимиру Кличко и Энтони Джошуа. Олимпийский чемпион 2004 года. Поветкин один из претендентов на бой с украинцем Усиком, однако стороны отказываются организовать бой из-за политической составляющей.

Протесты в Беларуси: главное