Ведущие белорусские спортсмены написали открытое письмо, в котором потребовали отменить результаты последних выборов президента страны.

Письмо подписали 204 белорусских спортсменов и тренеров. Об этом сообщает "Прессбол".

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Среди подписантов – чемпионка мира по плаванию Александра Герасименя, чемпионка мира в беге Марина Арзамасова и чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская.

Цитируем письмо полностью:

"Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, законодательством, мы, будучи частью народа Республики Беларусь – источника власти, требуем:

Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными из-за многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.

Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.

Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.

Выявить и наказать виновных в избиении и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.

Предоставить полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.

В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушения прав представителей спорта, которые подписались под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий.

Кроме того, данные факты немедленно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты", – говорится в письме.

Протесты в Беларуси: коротко