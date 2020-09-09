Російський боксер Олександр Повєткін висловився про масові протести, які сколихнули Білорусь. Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC бачить сторонній вплив на ситуацію у Білорусі та вважає, що хтось хоче посварити "братські народи".

В інтерв'ю ютуб-каналу Metametrica Повєткін порівняв ситуацію в Білорусі з Революцією Гідності в Україні.

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Напевно, вони кимось створені і створені не просто так. Я, звичайно, не на високому рівні, щоб правильно розуміти, але, думаю, чиєсь втручання є. Хочуть розхитати, посварити народи братські, що вже зробили з Україною. Як при революції – брат проти брата йшов, батько проти сина,

– сказав 41-річний боксер.

Сподіваюся, Лукашенко все утримає

Олімпійський чемпіон 2004 року сподівається, що президенту Білорусі Олександру Лукашенку вдасться взяти ситуацію під контроль.

Важко сказати, що буде далі. Сподіваюся, Лукашенко все утримає. Він людина сильна, вольова,

– заявив Повєткін.

Повєткін розповів, що був у Білорусі і країна справила на нього хороше враження. Він порівняв Білорусь з СРСР, в якому, на його думку, було дуже багато хорошого.

"Люди добрі, нормальні, спокійні. Жодного кіпішу. П'яних особливо не бачив. Як там чистенько, які там колгоспи, городи. В СРСР було дуже багато хорошого і правильного, я так вважаю", – розповів Повєткін.

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Що відомо про Повєткіна? На професійному ринзі провів 39 боїв і здобув 36 перемог. У його пасиві дві поразки – Володимиру Кличку та Ентоні Джошуа. Олімпійський чемпіон 2004 року. Повєткін один з претендентів на бій з українцем Усиком, однак сторони відмовляються організувати бій через політичну складову.

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