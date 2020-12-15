Международную федерацию любительского бокса (AIBA) возглавил россиянин Умар Кремлев. Кандидатуру Кремлева поддержала Федерация бокса Украины (ФБУ). В ФБУ объяснили, почему поддержала Кремлева на выборах президента AIBA.

Исполнительный директор ФБУ Донатас Пискун объяснил позицию украинской стороны на выборах. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ.

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Поверили не слухам, а четкой программе кандидата

Донатас Пискун подтвердил, что ФБУ поддержала на выборах президента AIBA Умара Кремлева. Россиянин получил 86 голосов из 153 возможных.

"Кто-то воспринял это решение Федерации нормально, таких людей подавляющее большинство, а кто-то начал искать здесь политическую составляющую. На мой взгляд, зря. Ведь мы руководствовались исключительно интересами нашего вида спорта, который переживает сейчас непростой период", - сказал Пискун.

Он отметил, что у AIBA за последние годы накопились долги и сложились непростые отношения с Международным олимпийским комитетом (МОК).

К слову. МОК сократил количество весовых категорий в мужских соревнованиях на Олимпийских играх-2024.

Исполнительный директор ФБУ рассказал, что Кремлев представил четкий план погашения задолженности. Также Пискун считает, что Кремлев не мог повлиять на страны во время голосования.

Возможно, у кого-то складывается впечатление, что Кремлев является слишком одиозной личностью, но, повторюсь, мы поверили не слухам, а четкой программе кандидата, в которой большая роль была уделена налаживанию отношений с МОК, а самое главное – возвращению к мужским олимпийским соревнованиям весовой категории, которую забрали, на наш взгляд, безосновательно,

– заявил Пискун.

Что известно об Умаре Кремлеве

Российский спортивный функционер. Генеральный секретарь, член исполнительного комитета Федерации бокса России с февраля 2017 года.

В Украине Кремлев известен своими высказываниями об украинских боксерах. Он считает, что россиянин Мурат Гассиев должен провести реванш с Александром Усиком.

Также Кремлев заявлял, что Россия готова предоставить Василию Ломаченко и Усику гражданство. Таким образом он поддержал Усика и Ломаченко после того, как Василий опубликовал видео с российским спецназом.

Что интересно, в июле 2019 года AIBA начала расследование в отношении Кремлева, связанное с предполагаемыми уголовными обвинениями в прошлом.

Расследование было инициировано временным президентом AIBA Мохамедом Мустасаном, который подал в отставку. В августе 2019 года дисциплинарная комиссия AIBA закрыла дело из-за необоснованности обвинений.

В то же время в газете "Советский спорт" было опубликовано расследование, в котором деятельность Кремлева осудили ряд членов боксерского сообщества России.

В открытом письме они утверждали о неудовлетворительном положении дел в Федерации бокса России.