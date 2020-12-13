Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев избран президентом Международной федерации любительского бокса (AIBA).

Во время исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) за россиянина отдали свои голоса 86 из 153 стран, в том числе и Украина, пишет 24 канал.

Руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко прокомментировал решение отдать голос за россиянина Умара Кремлева.

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Что касается выборов, то мы поддержали того кандидата, кто не на бумаге и без пустых слов и обещаний, а своими действиями помог AIBA устоять на плаву в худшее время. Кто реально подставил плечо, а не просто советы раздавал.

"Поддержали того, кто представил боксерской общественности реальную программу развития, которая стала наиболее эффективной и уместной для большинства стран мира. Как результат – за Кремлева отдали свой голос 86 стран, среди которых и мы. Я повторю еще раз – 86 стран мира. За советам будем обращаться в случае необходимости", – написал Подаваленко в комментариях к своему посту в фейсбуке.

Второе место занял Борис Ван дер Ворст (45 голосов), а действующий исполнительный президент AIBA Мухаммед Мустасан набрал 19 голосов.

Что известно о Кремлеве