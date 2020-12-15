Міжнародну федерацію любительського боксу (AIBA) очолив росіянин Умар Кремльов. Кандидатуру Кремльова підтримала Федерація боксу України (ФБУ). У ФБУ пояснили, чому підтримала Кремльова на виборах президента AIBA.

Виконавчий директор ФБУ Донатас Піскун пояснив позицію української сторони на виборах. Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

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Повірили не чуткам, а чіткій програмі кандидата

Донатас Піскун підтвердив, що ФБУ підтримала на виборах президента AIBA Умара Кремльова. Росіянин отримав 86 голосів зі 153 можливих.

"Хтось сприйняв це рішення Федерації нормально, таких людей переважна більшість, а хтось почав шукати тут політичну складову. На мій погляд, даремно. Адже ми керувалися виключно інтересами нашого виду спорту, який переживає зараз непростий період", – сказав Піскун.

Він зауважив, що в AIBA за останні роки накопичилися борги та склалися непрості стосунки з Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

До слова. МОК скоротив кількість вагових категорій у чоловічих змаганнях на Олімпійських іграх-2024.

Виконавчий директор ФБУ розповів, що Кремльов представив чіткий план погашення заборгованості. Також Піскун вважає, що Кремльов не міг вплинути на країни під час голосування.

Можливо, у когось складається враження, що Кремльов є занадто одіозною особистістю, але, повторюсь, ми повірили не чуткам, а чіткій програмі кандидата, в якій велику роль було приділено налагодженню стосунків з МОК, а найголовніше – поверненню до чоловічих олімпійських змагань вагової категорії, яку забрали, на наш погляд, безпідставно,

– заявив Піскун.

Що відомо про Умара Кремльов

Російський спортивний функціонер. Генеральний секретар, член виконавчого комітету Федерації боксу Росії з лютого 2017 року.

В Україні Кремльов відомий своїми висловлюваннями про українських боксерів. Він вважає, що росіянин Мурат Гассієв повинен провести реванш з Олександром Усиком.

Також Кремльов заявляв, що Росія готова надати Василю Ломаченку та Усику громадянство. У такий спосіб він підтримав Усика та Ломаченка після того, як Василь опублікував відео з російським спецназом.

Що цікаво, у липні 2019 року AIBA почала розслідування щодо Кремльова, пов'язане з передбачуваними кримінальними звинуваченнями в минулому.

Розслідування було ініційоване тимчасовим президентом AIBA Мохамедом Мустасаном, який подав у відставку. У серпні 2019 року дисциплінарна комісія AIBA закрила справу через необґрунтованість звинувачень.

Водночас у газеті "Радянський спорт" було опубліковано розслідування, в якому діяльність Кремльова засудили ряд членів боксерської спільноти Росії.

У відкритому листі вони стверджували про незадовільний стан справ у Федерації боксу Росії.