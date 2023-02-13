Перед стартом плей-офф Лиги чемпионов Челси сыграло вничью с Вест Хэмом 1:1. Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих", отыграл 67 минут, но не забил единственный гол команды в этом поединке. Его автором стал другой новичок "аристократов" Жуан Феликс.

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Поттер: Они станут лучше тогда, когда мы будем понимать их, а они нас

Фанаты Челси неприятно удивлены такой игрой своей любимой команды. Ведь Челси потратило космические деньги на трансферном рынке, а купленные футболисты не оправдывают своих ожиданий.

За новобранцев решил вступиться главный тренер Челси Грэм Поттер. Он попросил болельщиков подождать, ведь новым футболистам нужно время на адаптацию в АПЛ.

Это только вторая игра Энцо, но вы можете увидеть, какое качество этот молодой игрок и какой личностью он является. То же касается Жоау Феликса, Нони Мадуэке и Михаила Мудрика, они станут лучше тогда, когда мы будем понимать их, а они нас,

– сказал Поттер.

"Вы уже можете видеть потенциал команды"

В другом интервью Sky Sports главный тренер Челси также отметил, что новые игроки команды до конца не имеют хорошего взаимопонимания с другими футболистами.

"Вы уже можете видеть потенциал команды. Работа идет, но мы ждем прогресса Джеймса, прогресса Чилвелла, прогресса Лофтус-Чика, возвращения Канте. Еще нужно дождаться, когда к АПЛ привыкнут Мудрик, Мадуэке, Бадиашиль, Фелиш", - сказал Поттер.

Я честно говорю, что нужно время. Но я понимаю разочарование болельщиков, если ты не побеждаешь в матчах. Фаны просто хотят видеть хорошую игру и победы,

– добавил наставник.

И действительно, игра Михаила в футболке "синих" приятно поразила только однажды. Мудрик классно вышел на поле в дебютном для себя поединке за лондонцев против Ливерпуля. Поклонники Челси были шокированы игрой украинца и его смелостью уже в первом матче. Однако в игре против Фулхэма и Вест Хэма Михаил уже был не столь заметен и ничем не удивил.

Напомним, что Мудрик меньше месяца проводит в Челси, но уже успел провести за новую команду 3 матча. Михаил пока молчит, поэтому в его наследии пока нет никакого результативного действия.

Отметим, что Челси выложило на стол Шахтеру желанные "горнякам" 100 миллионов евро, 30 из которых будут в виде бонусов. В то же время украинец подписал контракт с "аристократами2" до конца июня 2031 года.

К слову. Уже 15 февраля левый вингер сборной Украины может дебютировать за лондонский клуб в Лиге чемпионов. В этот день Челси сыграет в 1/8 финала ЛЧ против Боруссии Дортмунд.