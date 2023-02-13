Перед стартом плей-офф Ліги чемпіонів Челсі зіграло внічию з Вест Хемом 1:1. Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі "синіх", відіграв 67 хвилин, але не забив єдиний гол команди у цьому поєдинку. Його автором став інший новачок "аристократів" Жуан Фелікс.

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Поттер: Вони стануть кращими тоді, коли ми розумітимемо їх, а вони нас

Фанати Челсі неприємно вражені такою грою своєї улюбленої команди. Адже Челсі витратило космічні гроші на трансферному ринку, а наразі куплені футболісти не виправдовують своїх очікувань.

За новобранців вирішив заступитись головний тренер Челсі Грем Поттер. Він попросив уболівальників зачекати, адже новим футболістам потрібен час на адаптацію в АПЛ.

Це лише друга гра Енцо, але ви можете побачити, яку якість має цей молодий гравець та якою особистістю він є. Те ж саме стосується Жоау Фелікса, Ноні Мадуеке та Михайла Мудрика, вони стануть кращими тоді, коли ми розумітимемо їх, а вони нас,

– сказав Поттер.

"Ви вже можете бачити потенціал команди"

В іншому інтерв'ю Sky Sports головний тренер Челсі теж зауважив, що нові гравці команди наразі до кінця не мають гарного взаєморозуміння з іншими футболістами.

"Ви вже можете бачити потенціал команди. Робота йде, але ми чекаємо на прогрес Джеймса, прогрес Чілвелла, прогрес Лофтус-Чіка, повернення Канте. Ще треба дочекатися, коли до АПЛ звикнуть Мудрик, Мадуеке, Бадіашіль, Феліш", – сказав Поттер.

Я чесно кажу, що потрібен час. Але я розумію розчарування уболівальників, якщо ти не перемагаєш у матчах. Фани просто хочуть бачити гарну гру та перемоги,

– додав наставник.

І справді, гра Михайла у футболці "синіх" приємно вразила лише одного разу. Мудрик класно вийшов на поле у дебютному для себе поєдинку за лондонців проти Ліверпуля. Прихильники Челсі були шоковані грою українця та його сміливістю вже у першому матчі. Однак у грі проти Фулхема та Вест Хема Михайло вже був не таким помітним та нічим не здивував.

Нагадаємо, що Мудрик менше місяця проводить у Челсі, але вже встиг провести за нову команду 3 матчі. Михайло наразі мовчить, тому у його доробку поки що немає жодної результативної дії.

Відзначимо, що Челсі виклало на стіл Шахтарю омріяні для "гірників" 100 мільйонів євро, 30 із яких будуть у вигляді бонусів. Натомість українець підписав контракт із "аристократами2 до кінця червня 2031 року.

До слова. Вже 15 лютого лівий вінгер збірної України може дебютувати за лондонський клуб у Лізі чемпіонів. У цей день Челсі зіграє в 1/8 фіналу ЛЧ проти Боруссії Дортмунд.